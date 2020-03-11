В Америке, в городе Солт_Лейк-Сити, 26 летняя девушка по имени Алисса Келш из-за редкого заболевания оказалась постоянно пьяной. Об этом сообщает Mirror.

Девушка занимается татуировками. А с 2018 года стала часто появляться пьяной с остекленелым взглядом, нечленороздельной речью и алкогольным запахом изо рта . Мама Брук Келш знала, что ее дочь не пьет и обеспокоилась ее здоровьем.

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Американка прошла многочисленные обследования и узнала, что у нее редкий "синдром автопивоварни". Это состояние в котором сахар и углеводы, попадающие в организм, превращаются в этанол.

Мать девушки отметила, что сначала никто не поверил диагнозу. Но поставленный диагноз объяснял почему признаки алкогольного опьянения появлялись у Келш после еды.

Врачи предположили, что причиной возникновения синдрома стали антибиотики, которые принимала американка. Девушке назначили лечение и уровень этанола в ее крови снизился.

Фото: Caters News Agency

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