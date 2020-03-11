В США число зараженных коронавирусом достигло тысячи [ Редактировать ]
В Соединенных Штатах Америки новым коронавирусом COVID-19 заразились по меньшей мере 1 тыс. человек. Об этом сообщает abcnews.
По информации Министерства здравоохранения США, от вируса умерли 30 американцев.
На фоне вспышки коронавируса, Демократическая партия во главе с лидером меньшинства в Сенате Чаком Шумером призвала американского президента Дональда Трампа объявить чрезвычайную ситуацию в стране.
По данным американского университета Джона Хопкинса, коронавирусом заразились больше 120 тыс. человек во всем мире. От вируса умерли по меньшей мере 4,3 тыс. человек, еще 66 тыс. выздоровели. В Европейском регионе зафиксировано более 18 тыс. случаев заражения.
Ранее сообщалось, что в Грузии коронавирусом впервые заразился ребенок. Также в Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих человек.
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