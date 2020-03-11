Смертельный коронавирус: почему в Украине всего один больной [ Редактировать ]
В Украине зафиксировали всего один случай заражения коронавирусом. В Министерстве здравоохранения объяснили такое маленькое количество. Об этом рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
"Мы не скрываем эти случаи, мы диагностируем эти случаи. Посмотрите, в Беларуси, например, в Румынии, у них, да, большее количество, но не намного. В Беларуси, например, шесть случаев. Потому что на восток Европы сейчас мы не видим такого всплеска, как в Италии, в Германии и Франции, например", - сообщил Ляшко.
Он также рассказал, что в Украине ожидают рост числа заболеваний Covid-19. Также, он сообщил, что в Украине проверили на коронавирус уже 43 человека.
Ранее сообщалось, что в Грузии коронавирусом впервые заразился ребенок. Также в Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих человек.
Читайте также новость о том, что в Киев привезли 1200 экспресс-тестов для выявления коронавируса.
по теме
Курс биткоина резко "обвалился"
В среду, 11 марта, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал
В Лондоне подтвердили коронавирус у инфицированного в Украине
В Лондоне подтвердили результаты тестов на коронавирус
Бил головой об камень: в Полтаве отец жестоко избил дочь (видео)
В Полтаве мужчина избил на улице девочку
Поезд "Львов-Москва" неизвестные "разгромили" камнями
В воскресенье, 8 марта, поезд "Львов-Москва" неизвестные забросали камнями.
Лечение коронавируса может затянуться на месяцы - ВОЗ
Люди могут выздороветь при должном уходе и лечении симптомов