В Украине зафиксировали всего один случай заражения коронавирусом. В Министерстве здравоохранения объяснили такое маленькое количество. Об этом рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Мы не скрываем эти случаи, мы диагностируем эти случаи. Посмотрите, в Беларуси, например, в Румынии, у них, да, большее количество, но не намного. В Беларуси, например, шесть случаев. Потому что на восток Европы сейчас мы не видим такого всплеска, как в Италии, в Германии и Франции, например", - сообщил Ляшко.

Он также рассказал, что в Украине ожидают рост числа заболеваний Covid-19. Также, он сообщил, что в Украине проверили на коронавирус уже 43 человека.