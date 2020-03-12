В четверг, 12 марта, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс снизился на $212.05. За месяц курс стал дешевле на $2776.83. Об этом сообщает myfin.by.

Теперь за монету предлагают $7630.67.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $180.92;

$180.92; Litecoin $45.27;

$45.27; Bitcoin Cash $254.28.

Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.

В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.