Самая красивая женщина в мире показала фото в рубашке на голое тело [ Редактировать ]
Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в рубашке на голое тело. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Модель в пикантном кадре позирует в белой распахнутой рубашке на голое тело. Также Хадид расстегнула штаны.
Обнаженную грудь звезда частично "зарисовала" на снимке. Образ звезда дополнила браслетом в виде массивной золотистой цепочки и натуральным макияжем.
"Дайте мне что-нибудь сладенькое", подписала фото Хадид.
Автором снимка стала фотограф Алана О'Херлихи, а образ модели создал визажист Сэм Виссер.
Раньше сообщалось о том, что Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов. А также Слава из "НеАнгелов" показала нового возлюбленного. Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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