Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в рубашке на голое тело. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Модель в пикантном кадре позирует в белой распахнутой рубашке на голое тело. Также Хадид расстегнула штаны.

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Обнаженную грудь звезда частично "зарисовала" на снимке. Образ звезда дополнила браслетом в виде массивной золотистой цепочки и натуральным макияжем.

"Дайте мне что-нибудь сладенькое", подписала фото Хадид.

Автором снимка стала фотограф Алана О'Херлихи, а образ модели создал визажист Сэм Виссер.

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