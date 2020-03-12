Полицейский "сломал руку" об голову мужчины и подал на него в суд [ Редактировать ]
В Каменец-Подольском полицейский сломал себе руку избивая задержанного. Из-за этой травмы, представитель полиции подал на мужчину в суд. Об этом сообщает vlasti.net.
Травму сотрудник МВС получил во время задержания подозреваемого. Применив силу, полицейский сломал пястную кость и обратился за медпомощью. Далее сотрудник правоохранительных органов написал заявление на задержанного.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что перелом возник из-за сильных ударов полицейского по мужчине.
Выяснилось также, что задержанный не оказывал сопротивление и сотрудника правоохранительных органов не бил.
У обвиняемого судебно-медицинская экспертиза показала множественные травмы головы, колена и ключицы. В то время как у полицейского исключительно травма руки.
В итоге, суд признал подсудимого невиновным.
Ранее мы писали о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.
Кроме того, podrobnosti.ua писали, что в центре Киева похитили 12-летнего ребенка, а в кафе обокрали прокурора. Ранее под Киевом напали на журналиста.
по теме
В Днепре возле школы расстреляли прохожих: появилось видео задержания стрелков
В понедельник вечером, 24 февраля, в Днепре произошла перестрелка
В Крыму в ДТП пострадали 9 человек
Во вторник вечером, 10 марта, в аннексированном Крыму столкнулись Dewoo Lanos и Mersedes Sprinter
Коронавірус в Україні: фахівець ВООЗ приїде оглянути хворого
Сьогодні до Чернівців оглянути хворого на коронавірус приїде фахівець ВООЗ. Він має визначити, чи правильно його лікують. Нині стан пацієнта стабільний, - запевняють медики, але інфекція досі є в організмі - це засвідчив повторний тест
Мужчина убил девушку во время секса
В Одесской области в селе Новониколаевка Лиманского района, мужчина во время секса убил 20-летнюю девушку
В Кабуле произошло нападение во время выступления премьера (видео)
В пятницу, 6 марта, в столице Афганистана, Кабуле, произошло нападения на мероприятии, где присутствовал премьер страны Абдулла Абдулла