В Каменец-Подольском полицейский сломал себе руку избивая задержанного. Из-за этой травмы, представитель полиции подал на мужчину в суд. Об этом сообщает vlasti.net.

Травму сотрудник МВС получил во время задержания подозреваемого. Применив силу, полицейский сломал пястную кость и обратился за медпомощью. Далее сотрудник правоохранительных органов написал заявление на задержанного.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что перелом возник из-за сильных ударов полицейского по мужчине.

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Выяснилось также, что задержанный не оказывал сопротивление и сотрудника правоохранительных органов не бил.

У обвиняемого судебно-медицинская экспертиза показала множественные травмы головы, колена и ключицы. В то время как у полицейского исключительно травма руки.

В итоге, суд признал подсудимого невиновным.

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