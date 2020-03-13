Кабмин отменяет лицензирование строительных компаний [ Редактировать ]
В пятницу, 13 марта, стало известно, что Кабинет министров Украины отменяет лицензирование строительных компаний. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, сегодняшними постановлениями правительство фактически отменяет лицензирование строительных компаний.
"Оно будет действовать параллельно некоторое время, но лицензирование - это так называемая "коллективная безответственность". Когда лицензируется фирма, мы не понимаем, кто на ней работает и под что она была создана. И все участники рынка сегодня знают, что есть большая часть фирм, которые пустые внутри, получили лицензии по формальным признакам и есть возможность с помощью них проводить неправомерные действия", - отметил Шмыгаль.
Вместо лицензирования правительство вводит сертификацию ответственного исполнителя работ.
Ранее мы писали о том, что Зеленский сделал заявление о коронавирусе.
по теме
Министры отказались от своих премий до конца года - Шмыгаль
Вопрос премий министров будет рассматриваться по итогам года, добавил премьер
Кабмин назначил госсекретаря Минобороны
Сообщается, что свои обязанности Дублян начнет выполнять с 16 марта
Кабмин уволил главу Нацагентства по вопросам госслужбы
Стародубцева уволили в соответствии с частью 1 статьи 871 закона "О государственной службе"
Кабмин назначил и.о. министра образования: кто им стал
Сам Полюхович указал, что "очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти"
Эпидемия коронавируса: Кабмин утвердил новый план борьбы с вирусом
Премьер-министр Денис Шмигаль утвердил новый усиленный план