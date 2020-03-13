Засипати слід в темряві або напівтемряві

Сьогодні в світі відзначають День сну. Про здоровий сон згадують щороку у п'ятницю напередодні дня весняного рівнодення. Медики нагадують: недосипання негативно впливає на організм знижується працездатність, погіршується пам'ять, порушується обмін речовин.

Люди, які сплять менше вісім годин - втрачають почуття гумору, стають дратівливми і замкнутими. Лягати спати медики радять до 23 години і не голодними.

Засипати слід в темряві або напівтемряві, що стимулює вироблення гормону сну - мелатоніну.