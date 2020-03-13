Если люди не будут соблюдать противоэпидемические мероприятия в Киеве, им грозит административная или уголовная ответственность. Об этом заявил Виталий Кличко в обращении, которое опубликовал на Facebook.

Кличко ответил на популярные вопросы от киевлян.

Будут ли дезинфицировать метро и автобусы?

"Дважды в день мы дезинфицируем общественный транспорт", - рассказал Кличко.

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Почему закрывают школы и детсады, если дети не болеют?

"По данным ВОЗ заболевания детей составляет до 3%. Тем не менее, инфицированные дети являются переносчиками коронавируса. Они находятся в больших группах в закрытом помещении — это несет опасность для других", - сообщил глава Киева.

Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.

Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.