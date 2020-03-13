Почему закрывают школы и детсады: Кличко ответил на все вопросы [ Редактировать ]
Если люди не будут соблюдать противоэпидемические мероприятия в Киеве, им грозит административная или уголовная ответственность. Об этом заявил Виталий Кличко в обращении, которое опубликовал на Facebook.
Кличко ответил на популярные вопросы от киевлян.
Будут ли дезинфицировать метро и автобусы?
"Дважды в день мы дезинфицируем общественный транспорт", - рассказал Кличко.
Почему закрывают школы и детсады, если дети не болеют?
"По данным ВОЗ заболевания детей составляет до 3%. Тем не менее, инфицированные дети являются переносчиками коронавируса. Они находятся в больших группах в закрытом помещении — это несет опасность для других", - сообщил глава Киева.
Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.
Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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