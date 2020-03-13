Молдова прекращает все полеты в Европу [ Редактировать ]
Молдова прекращает полеты на все европейские направления на две недели из-за распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику, передает Reuters.
По его словам, запрет на полеты в Европу вступает в силу с воскресенья, 15 марта, и продлится до 29 марта. Такие меры правительство Молдовы приняло для сдерживания распространения коронавируса.
В Молдове подтверждены шесть случаев инфицирования коронавируса. При этом смертельных исходов не было зафиксировано.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.
Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.
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