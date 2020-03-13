В пятницу, 13 марта, министр здравоохранения Илья Емец представил депутатам и представителям профильных ведомств законопроект о борьбе с коронавирусом в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Документ содержит первоочередные решения, связанные с предотвращением COVID-19 и связанных с ним заболеваний.

Законопроект предусматривает:

Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;

Возможность работникам выполнять работу на дому;

Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек;

Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;

Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;

Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.

Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.