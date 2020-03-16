В столичном ботаническом саду зацвели магнолии [ Редактировать ]
В Киеве расцвели магнолии/ Фото: botanichka.ru
В Киеве в ботаническом саду им. Фомина расцвели первые магнолии.
Фото цветущих растений жители столицы публикуют в соцетях.
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К слову, массовое цветение магнолий ожидается уже через 5 дней – к следующим выходным, 21-22 марта.
Кроме магнолий, также уже можно полюбоваться цветением крокусов, кизила и миндаля.
Ранее мы писали о том, что в Японии отменили фестиваль цветения сакуры из-за коронавируса. Также читайте новость о том, что итальянцы устроили массовое "караоке" во время карантина.
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