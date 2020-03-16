В Киеве в ботаническом саду им. Фомина расцвели первые магнолии.

Фото цветущих растений жители столицы публикуют в соцетях.

Читайте также В Индонезии нашли самый большой цветок в мире

К слову, массовое цветение магнолий ожидается уже через 5 дней – к следующим выходным, 21-22 марта.

Кроме магнолий, также уже можно полюбоваться цветением крокусов, кизила и миндаля.

Ранее мы писали о том, что в Японии отменили фестиваль цветения сакуры из-за коронавируса. Также читайте новость о том, что итальянцы устроили массовое "караоке" во время карантина.