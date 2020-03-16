Весеннюю сессию ПАСЕ отменили [ Редактировать ]
В понедельник, 16 марта, в пресс-службе Парламентской ассамблее Совета Европы заявили, что весенняя сессия ПАСЕ отменена в связи с коронавирусом.
"Весеннее пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, запланированное на 20-24 апреля 2020 года, было отменено из-за вспышки коронавируса COVID-19", - сказано в сообщении.
В пресс-службе добавляют, что "аннулирование (отмена сессии - ред.) учитывает ограничения на поездки и карантинные меры, введенные рядом государств-членов Совета Европы".
Отметим, что ранее ассамблея решила отложить все заседания своих комитетов до конца марта. ПАСЕ впервые не проводит свою сессию в установленный период.
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