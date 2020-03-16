Как защититься от коронавируса: украинцам дали советы [ Редактировать ]
Украинцам рассказали об основных мерах предосторожности для предотвращения заражения коронавирусом. О них на брифинге Госпродпотребслужбы рассказал начальник ГУ в Киеве Олег Рубан.
Что касается алгоритма действий, если человек заболел надо вызвать врача на дом. Далее семь больниц (в Киеве), которые проводят соответствующие лабораторные исследования и определяют дальнейший окончательный диагноз. Но есть пять основных вещей и алгоритм действий.
По его словам, стоит придерживаться такого алгоритма действий:
- Самоизоляция. При признаках болезни нужно вызвать врача для установления диагноза;
- Ввести визуальный осмотр работников, которые приходят на работу,
- Не находиться в местах большого скопления людей,
- Не употреблять продукты, которые не подвергались термической обработке,
- 5Респираторная гигиена - мытье рук, дезинфекция.
Тем временем Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства вычеркнуло вероятность передачи коронавируса через пищевые продукты.
Согласно сообщению Европейского органа по безопасности пищевых продуктов (EFSA) пока нет свидетельств о том, что пищевые продукты могут быть источником или путем передачи вируса.
Отмечается, что такие выводы сделаны представителями EFSA по результатам изучения опыта вспышек родственных вирусных заболеваний (SARS-CoV и MERS-CoV).
В то же время Минэкономики подчеркнуло, что соблюдение гигиенических требований при обращении с пищевыми продуктами является основой для обеспечения их безопасности как для производителей и заведений общественного питания, так и для рядовых потребителей.
Напомним, в Украине всего подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновицкой области. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.
"Подробности" также писали о том, какие пункты пропуска закроют.
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