Украинцам с подозрением на коронавирус будут платить больничные [ Редактировать ]
В Фонде социального страхования заявили о том, что украинские работники, зараженные ОРВИ или госпитализированные с подозрением на коронавирус, будут получать соцвыплаты по временной нетрудоспособности.
Люди, которые временно потеряли трудоспособность из-за болезни, смогут получить заработок, потерянный во время лечения. Объем социальных выплат зависит от продолжительности страхового стажа и средней зарплаты работника.
Так, финансовая помощь выплачивается с шестого дня временной потери трудоспособности и до выздоровления.
При этом, если у работника заболел ребенок возрастом до 14 лет, Фонд соцстрахования произведет компенсацию заработка родителей, потерянного во время лечения.
Кроме того, правительство будет доплачивать по 1000 гривен всем, у кого размер пенсии составляет менее 5000 грн. И подготовит обращение в МВФ с просьбой о помощи в связи с угрозой коронавируса.
Всего в Украине подтверждено 7 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина.
В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.
Кроме того, в Киеве зарегистрировали 2 случая заражения коронавирусом.
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