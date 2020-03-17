В Фонде социального страхования заявили о том, что украинские работники, зараженные ОРВИ или госпитализированные с подозрением на коронавирус, будут получать соцвыплаты по временной нетрудоспособности.

Люди, которые временно потеряли трудоспособность из-за болезни, смогут получить заработок, потерянный во время лечения. Объем социальных выплат зависит от продолжительности страхового стажа и средней зарплаты работника.

Так, финансовая помощь выплачивается с шестого дня временной потери трудоспособности и до выздоровления.

При этом, если у работника заболел ребенок возрастом до 14 лет, Фонд соцстрахования произведет компенсацию заработка родителей, потерянного во время лечения.

Кроме того, правительство будет доплачивать по 1000 гривен всем, у кого размер пенсии составляет менее 5000 грн. И подготовит обращение в МВФ с просьбой о помощи в связи с угрозой коронавируса.

Всего в Украине подтверждено 7 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.

Кроме того, в Киеве зарегистрировали 2 случая заражения коронавирусом.