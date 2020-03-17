По состоянию 10:00 вторника, 17 марта, у всех пациентов с подтвержденным коронавирусом COVID-19 температура тела в пределах нормы. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Также отмечается, что состояние зараженных стабильное.

"По состоянию на 10:00 у всех пациентов с подтвержденным COVID-19 температура тела в пределах нормы", - говорится в сообщении.

Всего в Украине подтверждено 7 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. По словам врачей, смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.