Мэр Харькова Геннадий Кернес, который ранее отказывался закрывать харьковское метро из-за угрозы распространения коронавируса, изменил свое решение. Городские власти приняли решение о закрытии харьковской подземки 17 марта в 20:00. Соответствующее решение опубликовано на сайте Харьковского городского совета.

"Метрополитен закрывается по приказу Департамента инфраструктуры до 3 апреля. Наземный электрический общественный транспорт будет работать в специальном режиме. Также будет организован подвоз горожан к продуктовым магазинам и лечебным учреждениям", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 16 марта, в эфире одного из телеканалов президент Украины Владимир Зеленский пригрозил уголовной ответственностью за невыполнение карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса в Украине.

По словам главы государства, мэр Харькова Геннадий Кернес будет ответственным за каждого заболевшего на территории города.