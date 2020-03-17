В Харькове закрывают метро [ Редактировать ]
Мэр Харькова Геннадий Кернес, который ранее отказывался закрывать харьковское метро из-за угрозы распространения коронавируса, изменил свое решение. Городские власти приняли решение о закрытии харьковской подземки 17 марта в 20:00. Соответствующее решение опубликовано на сайте Харьковского городского совета.
"Метрополитен закрывается по приказу Департамента инфраструктуры до 3 апреля. Наземный электрический общественный транспорт будет работать в специальном режиме. Также будет организован подвоз горожан к продуктовым магазинам и лечебным учреждениям", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 16 марта, в эфире одного из телеканалов президент Украины Владимир Зеленский пригрозил уголовной ответственностью за невыполнение карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса в Украине.
По словам главы государства, мэр Харькова Геннадий Кернес будет ответственным за каждого заболевшего на территории города.
по теме
В Украине закрывают все метрополитены: названа дата
Со вторника, 17 марта, в Киеве и других украинских городах прекращает работу метрополитен
З Польщі українців повертатимуть на спеціальних автобусах
В пунктах пропуску на кордоні з Польщею виділили додаткові автобуси, вони повертають українців на батьківщину. Організаційні питання допомагають вирішувати консули прямо на кордоні - повідомив Кулеба.
Карантин в Украине: кто будет считать количество пассажиров в транспорте
Работники полиции будут проверять общественный транспорт
На Шри-Ланке застряли украинцы
В аэропорту Шри-Ланки застряли более 100 туристов
Українців штрафуватимуть за порушення карантину
Верховна Рада запровадила надзвичайні заходи через коронавірус. Відповідний законопроєкт парламент ухвалив сьогодні на позачерговому засіданні