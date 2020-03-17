Apple ужесточила правила публикации в магазине App Store игр и развлекательных приложений с тематикой коронавируса. Компания разрешит появление в маркете только официальным приложениям от доверенных организаций и агентств. Об этом сообщает USA Today.

"Разработчики официальных информационных программ о COVID-19 также получили возможность ускорить процесс проверки их приложений. Для этого Apple рекомендует им использовать метку Time-Sensitive Event", - говорится в сообщении.

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Apple также сообщила об обнулении ежегодной платы за аккаунт разработчика, если предполагается публиковать только бесплатные приложения в App Store. Отмечается, что такая возможность доступна для некоммерческих организаций, акредитованных образовательных учреждений и государственных агентств. Для этого им необходимо подать соответствующую заявку.

Из-за коронавируса Apple также изменила разрешенные правила очистки своих гаджетов. Теперь пользователи могут использовать дезинфицирующие салфетки. В частности, можно применять салфетки с 70% изопропиловым спиртом.

Ранее сообщалось, что Apple запатентовала смартфон из стекла. Также магазины Apple возобновили работу в Китае.