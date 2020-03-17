По состоянию на вторник, 17 марта, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на коронавирус: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2).

Из новых обнаруженных:

Киевская область (1) - 44-летний мужчина, был заграницей;

Черновицкая (6) - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.

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