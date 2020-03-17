В Украине зафиксировали 7 новых случаев заражения коронавирусом [ Редактировать ]
По состоянию на вторник, 17 марта, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на коронавирус: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2).
Из новых обнаруженных:
Киевская область (1) - 44-летний мужчина, был заграницей;
Черновицкая (6) - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.
"Подробности" также писали о том, какие пункты пропуска закроют.
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