Во вторник, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Соответствующее видеообращение появилось в Telegram-канале президента.

"Я благодарен всем, кто прислушался к советам и остался дома. Это действительно очень важно для вашей жизни и для вашего здоровья. Есть и другой позитив в карантине: впервые за достаточно долгое время в Киеве снизился уровень загрязненности воздуха и это не может не радовать", - сказал глава государства.

Также президент заявил, что все украинцы, которые не успели приехать домой до 17 марта - будут возвращены на родину.

"Мы всех вас вернем. Кого-то быстрее, кого-то немного позднее. Но вы все обязательно будете на родине", - заявил президент.

Он также дал пошаговую инструкцию для тех украинцев, которых хотят вернуться домой.

"1. Зарегистрируйтесь в системе ДРУГ вот по этой ссылке. Там сообщите МИД о стране, где вы находитесь, и предоставьте как можно больше информации о сути проблемы в разделе "Комментарий к путешествию". Это очень поможет нашим дипломатам и упростит формирование списков граждан, имеющих срочно вернуться домой.

2. Если вам не удалось зарегистрироваться, обратитесь в украинское посольство или консульство на территории страны, где вы находитесь. Это можно сделать по электронной почте или по телефону горячей линии. Все контакты вы найдете на официальных страницах соответствующих учреждений или на сайте МИД".

Ранее мы писали, что в Украине зафиксировано 7 новых случаев заражения коронавирусом.