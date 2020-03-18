ООН отменяет все мероприятия до середины апреля из-за карантина [ Редактировать ]
В штаб-квартире ООН объявлен карантин, поскольку в представительстве Филиппин обнаружен случай заражения коронавируса. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кисилица в интервью изданию LB.ua.
По его словам, ситуация контролируется непосредственно Генеральным секретарем ООН и всеми необходимыми службами безопасности штаб-квартиры.
Кроме того, идет постоянный обмен информацией между всеми постоянным представителями. Также создана специальная группа, где онлайн идет обмен информацией о том, что происходит в миссиях.
«Я благодарен, что очень оперативно, не скрывая фактов, постпред Филиппин сообщил всем, кто в этой группе находится, о том, что в его миссии выявлена вспышка вируса, сама миссия полностью закрывается на карантин. Важно, что мы честные и открытые друг с другом. Весь масштаб последствий сложно предсказать; можно только прогнозировать. Между тем вся программа и график работы штаб-квартиры в Нью-Йорке нарушен. Генсек ООН принял решение о переводе сотрудников Секретариата на дистанционную форму работы до 12 апреля; все мероприятия отменены », - отметил Кисилица.
Ранее сообщалось, что в Молдове зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. Также читайте о том, что Дональд Трамп сделал тест на коронавирус.
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