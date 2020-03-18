В штаб-квартире ООН объявлен карантин, поскольку в представительстве Филиппин обнаружен случай заражения коронавируса. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кисилица в интервью изданию LB.ua.

По его словам, ситуация контролируется непосредственно Генеральным секретарем ООН и всеми необходимыми службами безопасности штаб-квартиры.

Читайте также Австралия объявила чрезвычайную ситуация из-за коронавируса

Кроме того, идет постоянный обмен информацией между всеми постоянным представителями. Также создана специальная группа, где онлайн идет обмен информацией о том, что происходит в миссиях.

«Я благодарен, что очень оперативно, не скрывая фактов, постпред Филиппин сообщил всем, кто в этой группе находится, о том, что в его миссии выявлена ​​вспышка вируса, сама миссия полностью закрывается на карантин. Важно, что мы честные и открытые друг с другом. Весь масштаб последствий сложно предсказать; можно только прогнозировать. Между тем вся программа и график работы штаб-квартиры в Нью-Йорке нарушен. Генсек ООН принял решение о переводе сотрудников Секретариата на дистанционную форму работы до 12 апреля; все мероприятия отменены », - отметил Кисилица.

Ранее сообщалось, что в Молдове зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. Также читайте о том, что Дональд Трамп сделал тест на коронавирус.