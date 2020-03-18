В среду, 18 марта, стало известно, что в Молдове зафиксировали первую смерть из-за коронавируса.

Умерла 61-летняя женщина, которая заразилась в Италии, сообщает Sputnik Moldova.

"Умерла вторая пациентка, которая лечилась в Республиканской клинической больнице. Ей 61 год. У нее были и другие хронические заболевания", - сказала Думбрэвяну.

Напомним, всего в Украине подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. По словам врачей, смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.

Кроме того, в Киеве зарегистрировали 2 случая заражения коронавирусом. А позже еще один в Киевской области.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.