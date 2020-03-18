Ученые сконструировали "нюхающий" компьютерный чип [ Редактировать ]
Разработчики из Intel смогли научить исскуственный интеллект различать запахи.
Об этом сообщает портал PCGamesN.
Известно, что чип может распознавать запахи десятка опасных ядов. Такая способность может помочь обнаруживать разные виды ядов.
Тесты показали, что чувствительный датчик Intel Loihi Каждый запах эта машина может распознать с первого раза и безошибочно.
Специалисты заявляют, что их аппарат поможет идентифицировать взрывчатые вещества и определять болезни (в том числе и онкологические) по признаку запаха.
"Мы разрабатываем нейронные алгоритмы для Loihi, которые имитируют то, что происходит в вашем мозгу, когда вы что-то чувствуете. Эта работа является ярким примером современных исследований на стыке нейробиологии и искусственного интеллекта и демонстрирует сенсорные возможности Loihi, которые могут принести пользу человечеству",- заявили ученые Intel.
Читайте в разделе, ученым удалось победить рак, благодаря голоданию.
по теме
Лекарство от коронавируса: в Китае завершились испытания
Новый препарат успешно прошел тесты
Вакцина от коронавируса: в США начали тестировать препарат
Для эксперимента отобрали несколько волонтеров
Минобразования запускает бесплатные онлайн уроки: где смотреть
С 17 марта будут проводиться онлайн-уроки
Злоумышленники используют коронавирус для заражения Android, а потом требуют деньги
Они используют желание людей отслеживать распространение коронавируса