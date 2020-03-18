Разработчики из Intel смогли научить исскуственный интеллект различать запахи.

Об этом сообщает портал PCGamesN.

Известно, что чип может распознавать запахи десятка опасных ядов. Такая способность может помочь обнаруживать разные виды ядов.

Тесты показали, что чувствительный датчик Intel Loihi Каждый запах эта машина может распознать с первого раза и безошибочно.

Специалисты заявляют, что их аппарат поможет идентифицировать взрывчатые вещества и определять болезни (в том числе и онкологические) по признаку запаха.

"Мы разрабатываем нейронные алгоритмы для Loihi, которые имитируют то, что происходит в вашем мозгу, когда вы что-то чувствуете. Эта работа является ярким примером современных исследований на стыке нейробиологии и искусственного интеллекта и демонстрирует сенсорные возможности Loihi, которые могут принести пользу человечеству",- заявили ученые Intel.

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