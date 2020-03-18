Нафта продовжує стрімко дешевшати [ Редактировать ]
Нафта продовжує дешевшати. Вартість марки "Брент" опустилася нижче 28 доларів за барель уперше з 2016 року.
Ціна марки WTI сягнула мінімуму за останні 17 років. Барель коштує менше 27 доларів. Першопричина - епідемія коронавірусу. Через спад економічної активності на світовому ринку утворився надлишок "чорного золота", а постачальники побоюються, що попит на нього знижуватиметься й надалі. Так, наприклад, Китай - один із найбільших споживачів сирої нафти - зменшив її імпорт.
З огляду на таку ситуацію країни ОПЕК намагалися домовитися про скорочення видобутку сировини, аби втримати ціну. Але переговори провалилися через позицію Росії. Та впроваджувати обмеження відмовилася.
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