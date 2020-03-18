Карантин в Украине могут ужесточить [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Илья Емец не исключает ужесточение режима карантина в Украине в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
По словам главы Минздрава, в случае необходимости украинские власти усилят карантинный режим в стране.
"Власти делают очень правильные шаги, и в случае необходимости мы будем вводить еще более жесткий режим. Даже если это кому-то не нравится. Под угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизировано работают в усиленном режиме. Наш долг - защитить украинский народ", - заявил он.
Кроме того, Емец призвал украинских граждан оставаться дома и не нарушать нормы карантина.
"Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция - это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим", - добавил министр.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
по теме
Украина закрыла границы
С 00:00 17 марта и до 3 апреля в Украине вступил в силу запрет на международные ж/д, авиа и автобусные перевозки пассажиров, введенный из-за коронавируса
"Укроборонпром" перешел на особый режим работы из-за коронавируса
Работники могут работать дистанционно или по гибкому графику
Тестирование на коронавирус в Украине будут проводить в 8 городах
Тест-системы доставят в региональные вирусологические лаборатории
Что делать, если вы планируете ехать за границу: в МИД дали советы
По словам Зайца, в мире ситуация с коронавирусом очень динамично развивается
Карантин в Украине: в каких областях ввели ограничения из-за коронавируса
Карантин в Украине из-за коронавируса на данный момент введен в Киеве и Черновцах