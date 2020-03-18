Министр здравоохранения Илья Емец не исключает ужесточение режима карантина в Украине в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

По словам главы Минздрава, в случае необходимости украинские власти усилят карантинный режим в стране.

"Власти делают очень правильные шаги, и в случае необходимости мы будем вводить еще более жесткий режим. Даже если это кому-то не нравится. Под угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизировано работают в усиленном режиме. Наш долг - защитить украинский народ", - заявил он.

Кроме того, Емец призвал украинских граждан оставаться дома и не нарушать нормы карантина.

"Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция - это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим", - добавил министр.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.