В четверг, 19 марта, в "Борисполь" вернулся самолет президента Украины с 33 украинцами, которые находились в Австрии и не могли сами попасть домой.

Среди эвакуированных 18 женщин, 5 детей и пожилые люди.

Перед посадкой на борт, как и после прибытия, всех осмотрели медики. В Украине возвращенные будут 14 дней на самоизоляции.

Ранее мы писали о том, как вернуться в Украину после 17 марта.

Ранее мы писали, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.