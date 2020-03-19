Из Вены вернули "застрявших" украинцев [ Редактировать ]
В четверг, 19 марта, в "Борисполь" вернулся самолет президента Украины с 33 украинцами, которые находились в Австрии и не могли сами попасть домой.
Среди эвакуированных 18 женщин, 5 детей и пожилые люди.
Перед посадкой на борт, как и после прибытия, всех осмотрели медики. В Украине возвращенные будут 14 дней на самоизоляции.
Ранее мы писали о том, как вернуться в Украину после 17 марта.
Ранее мы писали, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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