В четверг, 19 марта, глава Национального банка Украины Яков Смолий рассказал о том, что Киев ведет переговоры с Международным валютным фондом по двум программам поддержки. Такое заявление он сделал во время встречи с топ-менеджерами 50 крупнейших украинских банков и ассоциаций, пишет пресс-центр финучреждения.

Сейчас Украина обсуждает из МВФ новую программу расширенного финансирования.

"Также с МВФ консультируемся относительно возможного получения Украиной финансирования в рамках механизмов неотложной финансовой помощи, которую Фонд предусмотрел для преодоления проблем странами с низким уровнем доходов и развивающихся экономик и которые больше всего страдают от эффекта эпидемии коронавируса", - сказал он.

По его словам, результаты переговоров будут в ближайшие недели.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.