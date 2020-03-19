В сети запустили челлендж, в котором участвуют врачи со всего мира. Так, медики призвать людей оставаться дома в связи с пандемией коронавируса.

Первым его запустил доктор Джи Тик Шенг из Малайзии.

Он опубликовал в Facebook пост с фото, на котором он держит лист бумаги с надписью: "Я остаюсь на работе для вас. Вы остаетесь дома для нас". Также он сопроводил послание хештегами, посвященными необходимости самоизоляции: #StayHome и #DudukRumah.

Скриншот, фото: Facebook/ Gee Teak Sheng

Украинские врачи уже тоже подключаются к челленджу. Они также фотографируются в больницах с аналогичными посланиями на украинском языке.

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