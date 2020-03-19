"Мы остаемся на работе для вас. Вы дома - для нас": украинские врачи стали участниками флешмоба [ Редактировать ]
В сети запустили челлендж, в котором участвуют врачи со всего мира. Так, медики призвать людей оставаться дома в связи с пандемией коронавируса.
Первым его запустил доктор Джи Тик Шенг из Малайзии.
Он опубликовал в Facebook пост с фото, на котором он держит лист бумаги с надписью: "Я остаюсь на работе для вас. Вы остаетесь дома для нас". Также он сопроводил послание хештегами, посвященными необходимости самоизоляции: #StayHome и #DudukRumah.
Скриншот, фото: Facebook/ Gee Teak Sheng
Украинские врачи уже тоже подключаются к челленджу. Они также фотографируются в больницах с аналогичными посланиями на украинском языке.
Читайте также, сколько живет коронавирус на разных поверхностях.Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
по теме
Пандемия коронавируса может продлиться два года - ученые
Многое зависит от скорости разработки вакцины
Число жертв коронавируса превысило 7 тысяч
По состоянию на утро вторника, 17 марта, число жертв инфекции COVID-19 в мире достигло 7 тысяч
Коронавирус "атакует": как в сети реагируют на события (фото)
Коронавирус стремительно распространяется по миру. Люди не остаются безразличными к актуальным событиям и активно обсуждают в сети ситуацию в мире
В Китае заявили, когда был подтвержден первый случай коронавируса
Заражение было зафиксировано в провинции Хубэй
Объявление пандемии коронавируса: в ВОЗ выступили с заявлением
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сделал заявление