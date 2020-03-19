Во четверг, 19 марта, Киев получил 62 000 медицинских масок. Сделали дополнительные заказы украинским швейным предприятиям. 100 000 масок доставят на следующей неделе. Маски, прежде всего, передают медикам. Об этом заявил Кличко во время онлайн-брифинга. Сообщает "Информатор".

"На следующей неделе мы рассчитываем получить более 100 000 масок, изготовление которых мы заказали на украинских предприятиях. Их пока шьют. Также заказали маски рубежом", - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что на сегодняшний день ситуация с отсутствием медицинских масок в аптеках действительно критическая.

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Имеющиеся в городе около 20 000 масок столичная власть пока распространяет в больницах медикам, на коммунальных предприятиях и тех предприятиях, от работы которых зависит жизнедеятельность города.

Вместе с тем, он отметил, что ажиотаж со средствами индивидуальной медицинской защиты сегодня не только в Украине, но и во всем мире.

Безумный ажиотаж не только в Киеве, но и во всем мире. Я общаюсь с многими коллегами, друзьями, которые живут и работают в Соединенных Штатах, Германии, Австрии - аналогичная ситуация во всем мире. Люди выметают не только продукты питания, большой спрос также на медицинские средства защиты, в частности, маски.

Ранее мы писали о том, что в Киеве продают медицинские маски по 1200 гривен за пачку.