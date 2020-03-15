В Киеве продают медицинские маски по 1200 гривен за пачку [ Редактировать ]
В Украине из-за эпидемии коронавируса появился дефицит медицинских масок и антисептиков. Этим воспользовались некоторые предприниматели и в киевском супермаркете Novus медицинские маски стоят по 1200 гривен за пачку. Об этом сообщил юрист и предприниматель Юрий Бауман в Фейсбуке.
В упаковке за 1200 гривен есть только 50 масок. Так, стоимость одной медицинской маски составляет 24 гривны. До карантина медицинская маска стоила от 1 гривны до 5 гривен за штуку.
"Сегодня попал в Novus на улице Здолбуновская, 7Г. Ехал к друзьям на день рождения, хотел купить сладости. Увидел интересный стенд и оцепенел. Медицинские маски. Цена 1200 грн. 00 коп !!!!! За 1 пачку. Друзья попросили перенести пост в публикацию. Чтобы привлечь внимание Антимонопольного комитета Украины. Делаем ставки, будет ли какая-то реакция ребят из Комитета?" - написал Бауман.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области. Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.
Ранее мы писали о том, что в Британии умерли еще два человека от коронавируса. Также читайте новость о том, что в Киеве из-за карантина людей выселяют из общежитий.
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