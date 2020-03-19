Россия эвакуирует своих граждан из Украины [ Редактировать ]
Россия планирует эвакуировать своих граждан из Украины, посольство начало прием обращений. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.
Эвакуировать планируют тех, у кого нет возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием Украиной международного регулярного пассажирского сообщения.
В посольстве уточнили, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив соответствующую форму на сайте диппредставительства.
Обращения граждан России принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе.
Отмечается, что такие обращения уже поступают. При этом пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация.
Всего в Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. За 18 марта в больницы поступил 51 пациент. Также появилась информация о состоянии зараженных в Черновцах детях.
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