Россия планирует эвакуировать своих граждан из Украины, посольство начало прием обращений. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

Эвакуировать планируют тех, у кого нет возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием Украиной международного регулярного пассажирского сообщения.

В посольстве уточнили, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив соответствующую форму на сайте диппредставительства.

Обращения граждан России принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе.

Отмечается, что такие обращения уже поступают. При этом пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация.

Всего в Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. За 18 марта в больницы поступил 51 пациент. Также появилась информация о состоянии зараженных в Черновцах детях.