Модная медицина: Zara начала выпуск халатов и масок [ Редактировать ]
Модный бренд Zara запустил производство медицинских масок и халатов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководство компании.
По словам владельца бренда, Испания нуждается в помощи и компания обязана помочь стране преодолеть тяжелые времена.
Известно, что Zara поддерживает испанских врачей и их борьбу с коронавирусом и запускает производство перчаток, шапочек, медицинских халатов и масок.
Также, торговая марка уже отправила на нужды медиков 100 тысяч масок, и пообещала врачам предоставить еще 300 тысяч средств защиты в ближайшее время.
Напомним, ранее парфюмерные бренды Dior, Gurlain и Givenchy заявили о начале выпуска антисептиков.
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