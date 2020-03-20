Коронавирус в Украине: военный самолет вылетит в Китай за тестами, масками и оборудованием [ Редактировать ]
В Китай за медицинским грузом, который необходим для борьбы с коронавирусом, вылетит военный грузовой самолет ИЛ-76, на следующей неделе полетит следующий самолет. Об этом сообщает народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец, который будет сопровождать этот самолет.
Военный грузовой самолет ИЛ 76 вскоре взлетает из аэропорта "Борисполь" в Гуанчжоу, Китай. В 11.00 в субботу борт примет медицинский груз: лабораторные и экспресс тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое.
Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз.
Я очень благодарен за огромную работу, которая сделала возможной эту передачу ценного груза Украине, представителям бизнес-сообщества, Офиса президента и всем министерствам, которые участвовали в организации.
Это лишь первый полет, на следующей неделе будет еще один".
Читайте также, сколько живет коронавирус на разных поверхностях.Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
по теме
Тест на коронавирус: в Украине прошли проверку меньше всего людей в мире
В Украине с момента начала пандемии сделали меньше всего тестов на коронавирус в мире
За границей на карантине находятся почти 40 украинцев - МИД
На карантине за рубежом находятся 38 граждан Украины. Это связано с пандемией коронавируса.
У родственницы Шахова нашли коронавирус
В четверг, 19 марта, в Киевской области у родственницы народного депутата Украины Александра Шахова обнаружили коронавирус
Принимают зараженных без защитных костюмов: врачи просят народ о помощи
В Украине люди постоянно обращаются в больницу с подозрением на коронавирус, однако врачи остаются не защищенными, так как вынужденны контактировать с предполагаемыми зараженными в обычной рабочей одежде
Коронавирус в Украине: что известно о заразившихся 19 марта
В Украине зафиксировано 16 положительных тестов на коронавирус COVID-19