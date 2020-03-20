В Китай за медицинским грузом, который необходим для борьбы с коронавирусом, вылетит военный грузовой самолет ИЛ-76, на следующей неделе полетит следующий самолет. Об этом сообщает народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец, который будет сопровождать этот самолет.

Военный грузовой самолет ИЛ 76 вскоре взлетает из аэропорта "Борисполь" в Гуанчжоу, Китай. В 11.00 в субботу борт примет медицинский груз: лабораторные и экспресс тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое.

Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз.

Я очень благодарен за огромную работу, которая сделала возможной эту передачу ценного груза Украине, представителям бизнес-сообщества, Офиса президента и всем министерствам, которые участвовали в организации.

Это лишь первый полет, на следующей неделе будет еще один".

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