Своїх робочих місць по всій Україні не можуть дістатися і медики. Йдеться передусім про середній та молодший персонал. І доки чиновники намагаються розв'язати проблему з підвезенням, медсестри та санітарки виходять із ситуації, як можуть. Наші кореспонденти розкажуть більше.

Завідувачка Вільнянської підстанції швидкої допомоги, що за 30 кілометрів від Запоріжжя, на роботі днює і ночує - бо не працює міжміський транспорт.

Ганна Філіна-Легка, завідувачка підстанції екстреної швидкої медичної допомоги Вільнянського району:

В вечерние часы беру свои личные вещи, на топчане расстилаю постельные. Вот после этого, утром просыпаюсь, все это убираю, застилаю, - потому что комнаты не предназначены для отдыха.

Вільнянська підстанція швидкої допомоги - найбільша в області. Обслуговує два райони. І чимало медперсоналу - не місцеві.

Про складну ситуацію на підстанції швидкої допомоги місцева влада чує вперше.

Володимир Грянистий, голова Вільнянської районної державної адміністрації:

Я не знаю суті питання. Зайде який-небудь документ, який можна буде вивчити - і ми обов'язково вивчимо його і будемо старатися допомогти, тільки в межах сьогоднішнього законодавства.

У Запорізькій області працює 154 бригади "швидкої", і щодня на роботу не можуть дістатись до сотні їхніх співробітників.

Відрізані від робочих місць нині і майже двісті працівників Черкаського обласного онкодиспансеру. Переважно, це молодший та середній медперсонал. Частково з підвезенням допомагають волонтери, іноді самі працівники. Вже другий день колег на роботу і додому розвозить Людмила. Вона працює старшою медичною сестрою, жартує: а тепер ще й водієм. Жінка мешкає у Черкасах, але перед дорогою на роботу об'їжджає щонайменше три навколишні села.

Людмила Іванова-Кубай, старша медична сестра гематологічного відділення Черкаського обласного онкологічного диспансеру:

А хто? Нема кому. Нам треба людей доставити до робочого місця і також їх додому завезти. Влада про це не думає, а ми подумали.

На свої робочі місця у медзакладах Черкас не можуть дістатись більше шестисот працівників. Та від завтра, - обіцяють обласні очільники, -ситуація зміниться. З перевізниками вже домовилися.

Дмитро Ляшов, заступник голови Черкаської ОДА:

Визначитись з кількістю, з графіком доставки і графіком роботи - це перше питання. Ну і напрямки, тому що до Черкас у нас є умовних три напрямки доставки.

На підвезення медпрацівників з обласного бюджету влада планує виділити 120 тисяч гривень.

Не змогли дістатися на роботу 70 працівників лікарні Мечникова у Дніпрі. Головна медсестра - в розпачі. Каже - 60 відсотків персоналу лікарні проживає у віддалених районах області.

Наталія Шульгіна, головна медична сестра обласної лікарні імені Мечникова:

Операції не припинені, вся ургентна невідкладна медична допомога надається в повному обсязі. Переводяться сестри з інших відділень котрі працюють та проживають в районах міста.

Лікарня імені Мечникова звернулася по допомогу до обласної влади.

Валерій Сердюк, директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА:

Доезда на работу на сегодняшний день проблем не существует

Допомогти лікарям намагаються пересічні громадяни. В Україні стартував флешмоб - "Підвези медика на роботу". За допомогою чатів у соцмережах пасажири й водії знаходять одне одного.

В этом чате около 700 пользователей. Здесь очень много медработников і водители. Вот ребята уже повезли медика.

Дмитро вже домовився про поїздку із співробітницею дитячої інфекційної лікарні. Умова одна - бути в масках та користуватися антисептиками.