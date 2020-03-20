Ивано-Франковск просит объявить чрезвычайное положение в Украине [ Редактировать ]
В пятницу, 20 марта, Ивано-Франковский городской совет обратился к правительству и президенту ввести чрезвычайное положение в Украине. Такие меры власти просят принять в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.
По его словам, для обеспечения контроля по распространению коронавируса, необходимо привлечь правоохранителей и Национальную гвардию.
"Обращаемся к правительству, президенту, ввести жесткие меры, в том числе чрезвычайное положение в Украине, с привлечением правоохранителей и Нацгвардии. Промедление приведет к распространению вируса", - написал Марцинкив.
Также мэр Ивано-Франковска заявил, что в городе ужесточаются меры безопасности после первого летального случая в области.
"У нас есть первая погибшая от коронавируса. Еще 15 человек находятся в инфекционной больнице с подозрением на вирус. Вынуждены внедрить более жесткие меры", - написал он.
Обращаемся к руководству заведений: в магазины, аптеки, на рынки, допускать больше десяти человек, которые должны сохранять дистанцию не менее 2 метров. Закрыть рынки, мы, к сожалению, не можем.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
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