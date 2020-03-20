В пятницу, 20 марта, депутат Европейского парламента Адам Ярубас подтвердил заражение коронавирусом Covid-19. Об этом сообщается в Twitter политика.

По его словам, текст на коронавирус дал положительный результат.

"Я прошел тест на Covid-19. Он оказался положительным. Сейчас нахожусь в больнице и чувствую себя хорошо. Я справлюсь с этим и мы все справимся. Должны", - написал евродепутат. Депутат Европарламента заразился коронавирусом]

Напомним, глава Европейского парламента Давид-Мария Сассоли решил самоизолироваться после недавнего визита в охваченную коронавирусом Италию. Из-за опасности распространения нового коронавируса, Европарламент даже сократил пленарную сессию в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отменил саммит лидеров "Большой семерки".