Депутат Европарламента заразился коронавирусом [ Редактировать ]
В пятницу, 20 марта, депутат Европейского парламента Адам Ярубас подтвердил заражение коронавирусом Covid-19. Об этом сообщается в Twitter политика.
По его словам, текст на коронавирус дал положительный результат.
"Я прошел тест на Covid-19. Он оказался положительным. Сейчас нахожусь в больнице и чувствую себя хорошо. Я справлюсь с этим и мы все справимся. Должны", - написал евродепутат. Депутат Европарламента заразился коронавирусом]
Напомним, глава Европейского парламента Давид-Мария Сассоли решил самоизолироваться после недавнего визита в охваченную коронавирусом Италию. Из-за опасности распространения нового коронавируса, Европарламент даже сократил пленарную сессию в Брюсселе.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отменил саммит лидеров "Большой семерки".
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