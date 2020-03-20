Ну, а поки влада тільки збирається наповнити аптеки всім необхідним - масками, антисептиками, - люди самі роблять засоби захисту. Як у домашніх умовах замінити те, що поки не можна купити? Лариса Зубенко розкаже і покаже.

Поки люди в Україні безуспішно бігають по аптеках у пошуках масок та антисептиках, а спритники непогано заробляють на ходовому товарі, в інтернеті - ширяться лайфхаки. Антисептики готують власноруч:

Вчать, як за п'ять хвилин пошити маску:

А ще радять рятуватися горілкою та чудодійними відварами з трав. Тож, що з того дієве, а що - маячня, яка може лише зашкодити здоров'ю та вдарити по гаманцю. Будемо розбиратися.

Почнемо з антисептика. В інтернеті купити його вже дуже складно, розібрали все! Ось на сайтах навпроти майже всіх найменувань різних виробників - одна позначка - продано. А залишки - продають по захмарних цінах. Але антисептик можна зробити!

Перед тим, як ми почнемо експеримент - невеликий лікнеп. Мити руки з милом та застосовувати антисептики - це порада ВООЗ у боротьбі із коронавірусом. Більше того, та ж Всесвітня організація охорони здоров'я і рецепт пропонує:

Отже у мене тут етиловий спирт (це якщо вам пощастило і у вам таки вдалося його купити в аптеці, чи ще були залишки вдома) - 50 мілілітрів. Ще 30 мілілітрів рідкого гліцерину та ефірна олія на ваш смак. У мене - олія чайного дерева.

Гліцерин у цьому рецепті потрібен для зволоження, аби спирт не пересушував шкіру. Ефірна олія - для приємного запаху. Рецепт на дві дії: змішати і збовтати.

Справді непогано. Нічим не поступається магазинним гелям. Пахне гарно

Ще з популярних і дієвих рецептів з мережі - змішувати гель алое вера зі спиртом. Або спирт чи настоянку календули, перекис водню та гліцерин.

Юлія Мірошниченко, кандидат технічних наук, доцент:

Антисептики, якщо вони дійсно працюють, вони мають містити етиловий спирт. Якщо до складу антисептику входить десь від 60%, то це означає, що його вже можна використовувати з метою антисептичною. Якщо етилового спирту в антисептику 75-80%, то його дія покращується і цей антисептик може дійсно захистити вас зараз в умовах поширення корона вірусу.

Але при цьому лікарі радять не зловживати антисептиками. Бо вони дуже пересушують шкіру. Тож після них обов'язково треба користуватися кремом. А ще - не забувати про звичайне мило.

При чому любителям брутальної гігієни найкраще підійде ось таке - господарське. До речі - прекрасний дезинфікуючий засіб. Бо таке мило це фактично луг.

Це повноцінна заміна антисептику. Коштує недорого, та ще й не так сушить руки. Та якщо готувати самому антисептик немає бажання, а часто мити руки милом - нема змоги, то може вихід - стоїть ось тут. В полицях алкотоварів? Чи можна дезінфікувати звичайною горілкою?

Юлія Мірошниченко, кандидат технічних наук, доцент:

Якщо вміст спирту в них буде не менше 70%, якщо менше, то, в принципі, краще мийте руки.

Отже горілка не варіант, бо спирту в ній лише 40 відсотків. Дехто у мережі в народних лайфхаках іде ще далі - радить пити перекис водню.

Юрій Жигарєв, лікар-інфекціоніст:

Навіть таке є? Ну... не треба, давайте не будемо керосин, бензин, перекис водню, іще там щось, горілочку і так далі. Ще раз кажу - користуйтеся перевіреними рекомендаціями від перевірених лікарів.

Так звані народні рецепти із відварами трав або ж миючими засобами також не допоможуть. Якщо й використовувати більш природні інгредієнти, то лише на спиртовій основі.

Юлія Мірошниченко, кандидат технічних наук, доцент:

Якщо є в аптеках настоянки календули, глоду і там не менше 70% спирту, то в приципі можна використовувати для дезінфекції даний розчин.

До речі, обробляти антисептиком потрібно не лише руки, а й предмети. Бо скільки вірус живе на поверхні, ще точно не знає ніхто.

Євген Комаровський, лікар-педіатр:

По всем исследованиям, метал и пластик - то, на чем пластик сохраняется. Опять-таки, обратите внимание, мы взялись за дверную ручку, у нас - инфицированная рука, после этого мы взялись за телефон, засунули телефон в карман. Зашли в помещение, помыли руки, взялись за телефон - мало того, что мы взялись за телефон, так мы еще телефон прислонили к потенциально опасному участку тела. Именно отсюда правила обращения с мобильными телефонами - это бесконечно важно.

Тож ось так варто протирати свій мобільний якомога частіше. Підійде серветка, просочена спиртовим розчином, або ж звичайний спонж для зняття макіяжу, змочений медичним спиртом.

Юлія Мірошниченко, кандидат технічних наук, доцент:

90% зараження проходить через слизові оболонки, тому не лізьте в очі, у рота, в уха, в ніс, краще помити руки, а вже потім виконувати якісь операції зі своїм обличчям.

Не лізти зайвий раз до обличчя допоможе маска! Окрім антисептика - ще один топ-товар. Замість ціни у півтори гривні, тепер їхня після коронавірусна вартість - мінімум 17!

І звичайні маски, і респіратори - зараз розбирають все. А деякі українські виробники швидко зорієнтувалися, і навіть запустили новий тренд.

Продають маски з веселими картинками і надписами. Або шиють на замовлення. Матеріал натуральна бавовна. Навіть відомі дизайнери пропонують колекцію масок весна 2020. Але й ціна на цей тренд відповідна. Тож хочете зекономити - беріться за ножиці та голку.

Із марлі можна зшити одноразову пов'язку, яку треба змінювати кожні три години, а от з неопрену багаторазову. У мережі повно майстер-класів, як пошити маску. Це дуже просто. Треба зшити два шматки марлі, між ними прокласти вату. І маска готова.

Однак у всій цій моді є нюанси.

Юрій Жигарєв, лікар-інфекціоніст:

Якщо у вас є симптоми і ви хочете не наразити на небезпеку інших людей, то треба носити таку маску, як на вас, це убезпечить інших. - Тобто звичайна медична маска? - Так, звичайна медична маска, хірургічна і так далі, а якщо ви хочете захиститися самі - то краще використовувати такий респіратор, це вищий рівень захисту.

Тепер до лікування. Ліків від коронавірусу немає. Однак у Всесвітній організації здоров'я заявили, при COVID-19 не варто приймати ібупрофен або препарати на його основі. Натомість радять копійчаний парацетамол. Та найкраще, за наявності симптомів, схожих на коронавірус, звертатися до лікаря.

Юрій Жигарєв, лікар-інфекціоніст:

Небезпечне самолікування, тому що якщо у вас температура 37,5, вам ці препарати просто не потрібні, ви переживете цю температуру, не заважайте своєму організмові боротися з нею. Якщо ж у вас температура - 39,9, то вам вже потрібна серйозна медична допомога. Треба телефонувати в швидку допомогу.

А ще в карантинних реаліях варто переглянути свою домашню аптечку. В ній обов'язково має бути: термометр, ножиці. Знеболювальне та жарознижувальне - той самий парацетамол. Запас ліків від хвороб, які ви приймаєте постійно. Антисептики. Препарати на випадок отруєння та медикаменти проти алергії.

Головне - не впадайте у паніку та дотримуйтесь елементарних правил гігієни.