Штаб ООС закрывает пропуск через линию разграничения [ Редактировать ]
В районе проведения операции Объединенных сил временно прекращается пропуск через линию разграничения. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил.
"С целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00.00 22 марта 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку.
В то же время, в исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения, заявляют в штабе ООС.
Людей просят учесть данную информацию при планировании поездок.
Ранее сообщалось, что в Луцке зафиксировали первый случай коронавируса.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.
Читайте также о том, какие пункты пропуска закроют.
по теме
Українські заробітчани застрягли на кордоні зі Словаччиною
Уряд Словаччини дозволив українським заробітчанам покинути країну через піший перехід, а от українські прикордонники, співвітчизники не впускали
Украина закрыла границы
С 00:00 17 марта и до 3 апреля в Украине вступил в силу запрет на международные ж/д, авиа и автобусные перевозки пассажиров, введенный из-за коронавируса
В Украине за нарушение карантина открыли 7 уголовных дел
Также правооханители составили 613 административных протоколов
Карантин в Україні: чи постраждає економіка держави
Данило Гетманцев розповів про економіку України на період та після карантину
Антисептик у домашніх умовах та власний дизайн маски: найважливіші лайфхаки для карантину
Поки люди в Україні безуспішно бігають по аптеках у пошуках масок та антисептиках, а спритники непогано заробляють на ходовому товарі, в інтернеті - ширяться лайфхаки