Пропуск через линию разграничения на Донбассе временно закрывают/ Фото: vchasnoua.com

В районе проведения операции Объединенных сил временно прекращается пропуск через линию разграничения. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил.

"С целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00.00 22 марта 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку.

В то же время, в исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения, заявляют в штабе ООС.

Людей просят учесть данную информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что в Луцке зафиксировали первый случай коронавируса.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.

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