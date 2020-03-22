На Закарпатті доброчинними передали місцевим лікарням сотні масок, десятки захисних костюмів та кілька апаратів штучної вентиляції легень. Про важливу допомогу у важкі часи - у матеріалі наших кореспондентів.

Пандемія - спільна біда. Саме тому українські підприємці об'єднуються заради подолання коронавірусу.

Однією з перших долучилася компанія "Нова Пошта". Для лікарень Полтавщини вони придбали обладнання для боротьби з інфекцією на 25 мільйонів гривень.

До благодійності долучилися і меценати Віктор і Олена Пінчуки. На два мільйони гривень вони закуплять тест-системи для виявлення Covid-19.

А це вже Закарпаття. Ці люди відвантажують 20 тисяч масок і тести на коронавірус. Це частина програми допомоги від очільника Політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Засоби придбані їхнім коштом. Суму не розголошують. Представники партії зазначають: жителі Закарпаття в небезпеці. Бо частіше за інших перетинають кордон з Євросоюзом. Тому забезпечити їх засобами захисту врай важливо для усієї країни.

Іван Чубирко, депутат закарпатської обласної ради "Опозиційна платформа - За життя":

Найбільше хворих на коронавірус знаходиться в Італії. Там багато наших заробітчан. Вони повертаються через Закарпаття додому. У звязку з цим Закарпаття політрада "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук провів нараду і на наше прохання, на прохання обласного активу партії було прийнято рішення надати термінову допомогу і технічні засобами і засоби для визначання захворювання.

5 апаратів штучної вентиляції легень привезли із Франції. Два нададуть Закарпатській області: у Воловецьку та Мукачівську центральні районні лікарні. Окрім того туди надійдуть 350 експерс-тестів, 38 тисяч захисних рукавичок, 600 захисних комбінезонів, 90 комплектів, 500 літрів дезінфекторів та інші засоби.

З благодійного фонду ми отримали одноразові маски матерчаві, отримали кутасепт, то розчини для обробки рук, для шкірного покриву пацієнтів, для малоінвазивного інструменту: тобто ножиці пінцети те що частіше використовується при обслуговуванні таких пацієнтів отримали стойки для систем для проведення інфузіонної терапії отримали захисні костюми лікаря інфекціоніста першого типу

Представники "Опозиційної платформи - За життя" зазначають: це не перша матеріальна допомога. Її надаватимуть по всій Україні.