В понедельник, 23 марта, в Киеве в Деснянском районе в результате взрыва неизвестного происхождения в гараже пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в городе Киеве (ГУ ГСЧС).

Как сообщается, на улице Крайний, на территории одного из гаражных кооперативов произошел пожар с последующим взрывом неизвестного происхождения, который обрушил бетонные конструкции недалеко и распространил огонь на два рядом стоящие гаражи.

Как отмечается, в ходе ликвидации пожара спасатели достали из-под завалов мужчину, которого в дальнейшем госпитализировала "скорая".

Ранее сообщалось, что в Одессе взорвалась граната во дворе жилого дома.