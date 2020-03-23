В Киеве прогремел взрыв, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В понедельник, 23 марта, в Киеве в Деснянском районе в результате взрыва неизвестного происхождения в гараже пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в городе Киеве (ГУ ГСЧС).
Как сообщается, на улице Крайний, на территории одного из гаражных кооперативов произошел пожар с последующим взрывом неизвестного происхождения, который обрушил бетонные конструкции недалеко и распространил огонь на два рядом стоящие гаражи.
Как отмечается, в ходе ликвидации пожара спасатели достали из-под завалов мужчину, которого в дальнейшем госпитализировала "скорая".
Ранее сообщалось, что в Одессе взорвалась граната во дворе жилого дома.
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