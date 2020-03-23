Слідкувати за просуванням справи можна буде через пряму трансляцію

Попри загрозу коронавірусу, в Гаазі продовжать слухати справу щодо збиття малайзійського боїнга над Донбасом. Слухання розпочнеться сьогодні о 10.00 годині.

Щоправда, з урахування безпеки, засідання відбудеться без присутності преси та громадськості. Слідкувати за просуванням справи можна буде через пряму трансляцію, що вестимуть із зали суду.

Нагадаю, "Боїнг" МН-17 був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Бук" неподалік Торецька на Донеччині. Усі, хто був на облавку, це 298 людини, загинули.