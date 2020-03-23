Суд у справі про збиття рейсу МН-17 відбудеться без пресси [ Редактировать ]
Попри загрозу коронавірусу, в Гаазі продовжать слухати справу щодо збиття малайзійського боїнга над Донбасом. Слухання розпочнеться сьогодні о 10.00 годині.
Щоправда, з урахування безпеки, засідання відбудеться без присутності преси та громадськості. Слідкувати за просуванням справи можна буде через пряму трансляцію, що вестимуть із зали суду.
Нагадаю, "Боїнг" МН-17 був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Бук" неподалік Торецька на Донеччині. Усі, хто був на облавку, це 298 людини, загинули.
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