В социальных сетях, помимо достоверной информации, можно найти также много фейков. В частности, о том, что касается темы коронавируса, и связанных с ним ограничений и нововведений.

1) Какой стороной нужно надевать маску?

ФЕЙК: в сети идет активная дискуссия по поводу защитных масок. А теперь еще и появилась информация о том, что ее эффективность и назначение напрямую зависит от того, какой стороной она надета.

ПРАВДА: единственная причина, по которой рекомендуют надевать маску цветной стороной наружу - подчеркивание индивидуальности.

2) Перенос учебного процесса

ФЕЙК: в родительских чатах в Viber распространяют новости о том, что учебный процесс в школах с 12 марта по 29 мая переносится на июнь-июль. Причем в качестве источника указан Кабинет министров Украины.

ПРАВДА: ни Кабмин, ни Министерство образования, ничего не знают об этой процедуре.

3) Коммунальные услуги

ФЕЙК: некоторые сайты распространяют информацию о том, что коммунальные платежи переносят на 2 месяца. Причиной всему якобы стал карантин.

ПРАВДА: Действительно Верховная Рада внесла изменения в Закон Украины о "О жилищно-коммунальных услугах" на период карантина. Однако, это означает лишь то, что благодаря этим изменениям, если вы вдруг не сможете оплатить коммуналку вовремя, то вам не нужно будет платить пеню до 1 июля.

4) Отмена льгот

ФЕЙК: говорят, что по всей стране отменили льготные проезды для пенсионеров.

ПРАВДА: льготы действительно отменили, но временно и только в Черновицкой области.

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