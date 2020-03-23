Коронавирус в Украине: самые распространенные заблуждения [ Редактировать ]
В социальных сетях, помимо достоверной информации, можно найти также много фейков. В частности, о том, что касается темы коронавируса, и связанных с ним ограничений и нововведений.
1) Какой стороной нужно надевать маску?
ФЕЙК: в сети идет активная дискуссия по поводу защитных масок. А теперь еще и появилась информация о том, что ее эффективность и назначение напрямую зависит от того, какой стороной она надета.
ПРАВДА: единственная причина, по которой рекомендуют надевать маску цветной стороной наружу - подчеркивание индивидуальности.
2) Перенос учебного процесса
ФЕЙК: в родительских чатах в Viber распространяют новости о том, что учебный процесс в школах с 12 марта по 29 мая переносится на июнь-июль. Причем в качестве источника указан Кабинет министров Украины.
ПРАВДА: ни Кабмин, ни Министерство образования, ничего не знают об этой процедуре.
3) Коммунальные услуги
ФЕЙК: некоторые сайты распространяют информацию о том, что коммунальные платежи переносят на 2 месяца. Причиной всему якобы стал карантин.
ПРАВДА: Действительно Верховная Рада внесла изменения в Закон Украины о "О жилищно-коммунальных услугах" на период карантина. Однако, это означает лишь то, что благодаря этим изменениям, если вы вдруг не сможете оплатить коммуналку вовремя, то вам не нужно будет платить пеню до 1 июля.
4) Отмена льгот
ФЕЙК: говорят, что по всей стране отменили льготные проезды для пенсионеров.
ПРАВДА: льготы действительно отменили, но временно и только в Черновицкой области.
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