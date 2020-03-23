З Гуанчжоу до Києва прибули тести на коронавірус. З Китаю їх доправив літак збройних сил України. Привезли два види тестів: для ПЛР, тобто полімеразної ланцюгової реакції та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики.

Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень. Після завершення дезінфекційних заходів санітарними службами літак у Борисполі почнуть розвантажувати. Тести для ПЛР, уже сьогодні передадуть до лабораторій у кожен регіон України.

Експрес-тести використовуватимуть бригади екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура та є підозра на коронавірус. У разі позитивного результату, пацієнтів тестуватимуть за допомогою ПЛР-тесту.

Також експрес-тести та маски роздадуть військовим, прикордонникам та поліцейським. Це перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще кілька рейсів.