Україна отримала першу партію тестів на коронавірус з Китаю [ Редактировать ]
З Гуанчжоу до Києва прибули тести на коронавірус. З Китаю їх доправив літак збройних сил України. Привезли два види тестів: для ПЛР, тобто полімеразної ланцюгової реакції та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики.
Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень. Після завершення дезінфекційних заходів санітарними службами літак у Борисполі почнуть розвантажувати. Тести для ПЛР, уже сьогодні передадуть до лабораторій у кожен регіон України.
Експрес-тести використовуватимуть бригади екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура та є підозра на коронавірус. У разі позитивного результату, пацієнтів тестуватимуть за допомогою ПЛР-тесту.
Також експрес-тести та маски роздадуть військовим, прикордонникам та поліцейським. Це перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще кілька рейсів.
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