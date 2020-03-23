В понедельник, 23 марта, Грузия запретила перевозки пассажиров по железной дороге, сообщает Reuters. Как сообщил официальный представитель правительства Ираклий Чиковани, запрет будет действовать до конца чрезвычайного положения, объявленного до 21 апреля.

Чтобы сдержать распространение коронавируса, в Грузии запрещено собираться группами более десяти человек. Отменены занятия в школах, закрыты все магазины (кроме продуктовых, аптек и АЗС), зимние курорты, рестораны, кафе, ночные клубы и спортивные залы.

С 18 марта Грузия закрыла границы и ввела двухнедельный запрет на въезд в страну всех иностранных граждан. Кроме того, заблокированы два южных района Марнеули и Болниси, граничащие с Азербайджаном, где выявлены случаи инфицирования.

В стране с населением 3,7 миллиона человек подтверждено 54 случая заражения коронавирусом. На данный момент обошлось без жертв, восемь пациентов излечились от вируса.

Соседняя Армения в понедельник расширила список стран, гражданам которых запрещен въезд в страну. Армения сообщила о 194 подтвержденных случаях коронавируса, этой самый высокий показатель на Кавказе.