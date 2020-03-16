Грузия закрывает въезд в страну [ Редактировать ]
Грузия с 18 марта вводит двухнедельный запрет на въезд в страну иностранных граждан, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Ираклия Чиковани.
Ограничения коснутся всех иностранных граждан. Граждане Грузии могут возвратиться на родину из-за рубежа на самолетах авиакомпаний Georgian Airways и Turkish Airlines.
Все зимние курорты в Грузии также будут закрыты, а ресторанам, кафе и барам рекомендуют прекратить работу или перейти к доставке блюд и продуктов питания на дом.
На данный момент в Грузии подтвердили 33 случая заражения коронавирусом. Два пациента выздоровели, 637 человек с подозрением на инфекцию остаются в карантине.
Тем временем в соседней Армении из-за коронавируса в понедельник, 16 марта, могут объявить чрезвычайное положение. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян. В Армении зарегистрировано 30 случаев заражения вирусом COVID-19, один пациент уже выздоровел. Более 300 человек находятся на карантине с подозрением на инфекцию.
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