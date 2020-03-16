Грузия с 18 марта вводит двухнедельный запрет на въезд в страну иностранных граждан, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Ираклия Чиковани.

Ограничения коснутся всех иностранных граждан. Граждане Грузии могут возвратиться на родину из-за рубежа на самолетах авиакомпаний Georgian Airways и Turkish Airlines.

Все зимние курорты в Грузии также будут закрыты, а ресторанам, кафе и барам рекомендуют прекратить работу или перейти к доставке блюд и продуктов питания на дом.

На данный момент в Грузии подтвердили 33 случая заражения коронавирусом. Два пациента выздоровели, 637 человек с подозрением на инфекцию остаются в карантине.

Тем временем в соседней Армении из-за коронавируса в понедельник, 16 марта, могут объявить чрезвычайное положение. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян. В Армении зарегистрировано 30 случаев заражения вирусом COVID-19, один пациент уже выздоровел. Более 300 человек находятся на карантине с подозрением на инфекцию.