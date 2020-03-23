В Харькове у топ-чиновника обнаружили коронавирус [ Редактировать ]
В понедельник, 23 марта, появилась информация о том, что у заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача обнаружили Covid-19. Об этом сообщила его пресс-секретарь Виктория Петрухина, передает "Интерфакс-Украина".
"Тест на Covid-19 положительный. Сейчас Владимир Скоробагач находится в больнице на лечении, как и его жена. Ему диагностировали пневмонию как осложнение", - сказала Петрухина.
20 марта у жены Скоробагача, которая недавно вернулась из Франции и находилась в Киеве, был подтвержден COVID-19.
Вечером того же дня Скоробагач, находившийся на самоизоляции в Киеве с 16 марта, почувствовал себя хуже и его госпитализировали.
Всего в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также зафиксировали три смерти от covid-19. А еще появилась информация о состоянии зараженных в Черновцах детях.
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