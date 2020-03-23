Женщина, у которой обнаружили коронавирус, показала, как выглядит больница, в которой она находится. Также жительница Великобритании попросила людей не рисковать здоровьем.

39-летняя Тара Джейн Лэнгстон, в течение пяти дней чувствовала себя плохо. Через несколько дней были готовы результаты ее анализов на коронавирус, которые оказались положительными.

"Я лежу в реанимации и не могу дышать без трубки. Им пришлось поставить мне капельницы и катетер", - говорит пациентка.

На кадрах видно, как больная кашляет и тяжело дышит. По ее словам, у нее в легких такое ощущение, как будто насыпали стекло.

Тем временем, под Киевом коронавирус нашли у 5 жителей Обуховского района.

Напомним, украинская журналистка, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, показала, как выглядит палата инфекционного отделения для зараженных.