Жуткий кашель и трубки в носу: пациентка с коронавирусом записала видео из больницы [ Редактировать ]
Женщина, у которой обнаружили коронавирус, показала, как выглядит больница, в которой она находится. Также жительница Великобритании попросила людей не рисковать здоровьем.
39-летняя Тара Джейн Лэнгстон, в течение пяти дней чувствовала себя плохо. Через несколько дней были готовы результаты ее анализов на коронавирус, которые оказались положительными.
"Я лежу в реанимации и не могу дышать без трубки. Им пришлось поставить мне капельницы и катетер", - говорит пациентка.
На кадрах видно, как больная кашляет и тяжело дышит. По ее словам, у нее в легких такое ощущение, как будто насыпали стекло.
Тем временем, под Киевом коронавирус нашли у 5 жителей Обуховского района.
Напомним, украинская журналистка, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, показала, как выглядит палата инфекционного отделения для зараженных.
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