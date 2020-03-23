Как выглядит палата инфекционного отделения для больных коронавирусом (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 23 марта, с подозрением на коронавирус была госпитализирована журналист, парламентский корреспондент Lb.ua Аня Стешенко. Девушка показала изнутри, как выглядит больница и палата инфекционного отделения Александровской больницы.
Девушке сказали, что лежать в палате она будет одна. Однако журналист подозревает, что учитывая тенденцию увеличения количества заболевших, к ней в палату "подселят" людей.
Относительно тестов, врачи заявили, что экспресс-тест делать бессмысленно, так как он почти всегда показывает негативный результат.
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