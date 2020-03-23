В понедельник, 23 марта, с подозрением на коронавирус была госпитализирована журналист, парламентский корреспондент Lb.ua Аня Стешенко. Девушка показала изнутри, как выглядит больница и палата инфекционного отделения Александровской больницы.

Девушке сказали, что лежать в палате она будет одна. Однако журналист подозревает, что учитывая тенденцию увеличения количества заболевших, к ней в палату "подселят" людей.

Относительно тестов, врачи заявили, что экспресс-тест делать бессмысленно, так как он почти всегда показывает негативный результат.

Читайте также, сколько живет коронавирус на разных поверхностях.Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.