Львовский аэропорт продолжит работать во время карантина [ Редактировать ]
Международный аэропорт "Львов" назначен запасным, если самолеты не смогут сесть в Борисполе.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
По их словам, в случае невозможности отправления или посадки воздушных судов в киевском аэропорту, будут прибегать к использованию посадочной площадки во Львове.
"В случае необходимости удовлетворения государственных потребностей принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, осуществляется по согласованию с соответствующим министерством",- отмечается в постановлении.
Напомним, с 24 марта в Украине закрываются все аэропорты, исключением стал только киевский
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