Международный аэропорт "Львов" назначен запасным, если самолеты не смогут сесть в Борисполе.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

По их словам, в случае невозможности отправления или посадки воздушных судов в киевском аэропорту, будут прибегать к использованию посадочной площадки во Львове.

"В случае необходимости удовлетворения государственных потребностей принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, осуществляется по согласованию с соответствующим министерством",- отмечается в постановлении.

Напомним, с 24 марта в Украине закрываются все аэропорты, исключением стал только киевский