В Украине закрывают все аэропорты [ Редактировать ]
С 24 марта в Украине будут закрыты все аэропорты. Об этом сообщает Мининфраструктуры.
Исключением станет только аэропорт "Борисполь".
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев. Подробности" также писали о том, какие пункты пропуска закроют.
Кроме того, в Нацбанке рассказали как борются с вирусами на банкнотах.
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